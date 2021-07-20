İstanbul'da kaçan danayı kuyruğundan tutunca sürüklenen vatandaş kamerada!
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İstanbul Zeytinburnu'nda kaçan danayı kuyruğundan tutarak durdurmaya çalışan kurban sahibi bir süre sürüklendi.
İstanbul Zeytinburnu'nda kesime götürülen kurbanlık dana kaçmaya başladı. Kurban sahiplerinden biri danayı kuyruğundan tutarak durdurmaya çalıştı. Ancak kurbanlık kaçmaya devam edince kurban sahibi bir süre yerde sürüklendi. Çevredekilerin bağırmaları üzerine kurban sahibi dananın kuyruğunu bıraktı. İlginç anlar cep telefonuyla kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı.