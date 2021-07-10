Video Yaşam İstanbul'da Kadıköy açıklarında vapurdan denize düşen yolcu kurtarıldı!

İstanbul'da Kadıköy açıklarında vapurdan denize düşen yolcu kurtarıldı!

İstanbul'da Kadıköy açıklarında vapurdan denize düşen yolcu kurtarıldı!
10.07.2021 | 19:42

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İstanbul'da Kadıköy - Eminönü seferini yapan vapurda, bir yolcu denize düştü. Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekiplerince kurtarılan yolcu tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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İstanbul Kadıköy- Eminönü seferini yapan vapurda yolculuk yapan bir kişi henüz belirlenemeyen bir nedenle denize düştü. Vapurdan denize düşen yolcuya can simidi atan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kimliği henüz belirlenemeyen yolcu, Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekiplerince tekneye alınarak Kadıköy iskelesine çıkarıldı. Vapurdan düşme nedeni öğrenilemeyen yolcu, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa çevredeki Hastaneye kaldırıldı.

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