İstanbul'da kadim medeniyetlere ait antika eserleri satan 3 şüpheli daha yakalandı

İstanbul’da kültür eserleri kaçakçılarına yönelik 23 Ekim’de düzenlenen operasyonun ardından gerçekleştirilen yeni operasyonda antik dönemlere ait yüzükler, gözyaşı şişeleri ve tabloların da aralarında olduğu 51 parça tarihi eser daha ele geçirildi. Antika eserlerin ticaretini yaptıkları iddia edilen 3 şüphelinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.

Açılan soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kadim medeniyetlere ait antika eserlerin illegal ticaretini yaptıklarından şüphelenilen bazı kişileri takibe almış, 23 Ekim'de Kağıthane ve Eyüpsultan'da düzenlenen operasyonda 2 kişiyi gözaltına almıştı.O tarihte ele geçirilen 227 parça eserle bağlantı olduğu düşünülen 3 şüpheli daha dün Gaziosmanpaşa ve Kartal'da düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Arkeoloji uzmanı polisin de katıldığı operasyonda ön yüzlerinde insan figürü bulunan Roma ve Bizans dönemine ait çeşitli form ve ebatlarda sikkeler ile antik dönemlerde yaşayan insanların günlük hayatlarında kullandıkları parfüm şişeleri, çeşitli form ve abatlarda cam malzemeler, yüzükler, gözyaşı şişeleri, farlı form ve ebatlara bezekli tablo ve Hristiyanlık döneminde kullanıldığı düşünülen toplam 51 parça eser daha ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan şüpheliler hakkında, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna muhalefet suçundan adli tahkikatın başlatıldığı ifade edildi.