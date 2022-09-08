Video Yaşam İstanbul’da kadına yumruklu dayak kamerada! Polis darpçı kocayı anında yakaladı | Video
İstanbul’da kadına yumruklu dayak kamerada! Polis darpçı kocayı anında yakaladı | Video

İstanbul’da kadına yumruklu dayak kamerada! Polis darpçı kocayı anında yakaladı | Video

08.09.2022 | 10:08

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bin yıllık ’Alparslan Sikkesi’ Ahlat Müzesi’nde ziyarete açıldı | Video 06:40
Bin yıllık 'Alparslan Sikkesi' Ahlat Müzesi'nde ziyarete açıldı | Video 08.09.2022 | 11:05
Uyuşturucu tacirlerine 115 polis ile şafak operasyonu yapıldı | Video 00:26
Uyuşturucu tacirlerine 115 polis ile şafak operasyonu yapıldı | Video 08.09.2022 | 10:58
Esenyurt’ta yol kavgasında mermiler havada uçuştu! O anlar kamerada | Video 00:51
Esenyurt’ta yol kavgasında mermiler havada uçuştu! O anlar kamerada | Video 08.09.2022 | 10:10
Bölücü terör örgütüne operasyon! Kırsaldan gelen terörist operasyonla yakalandı | Video 00:27
Bölücü terör örgütüne operasyon! Kırsaldan gelen terörist operasyonla yakalandı | Video 08.09.2022 | 10:16
İstanbul’da kadına yumruklu dayak kamerada! Polis darpçı kocayı anında yakaladı | Video 00:48
İstanbul’da kadına yumruklu dayak kamerada! Polis darpçı kocayı anında yakaladı | Video 08.09.2022 | 10:08
Bölücü terör örgütüne operasyon! Kırsaldan gelen terörist operasyonla yakalandı | Video 00:27
Bölücü terör örgütüne operasyon! Kırsaldan gelen terörist operasyonla yakalandı | Video 08.09.2022 | 10:07
ATV CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 8 Eylül 2022 Perşembe atv izle! | Video 12:07
ATV CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 8 Eylül 2022 Perşembe atv izle! | Video 08.09.2022 | 10:00
Arkadaş katili sahte kimlikle yakalandı | Video 01:04
Arkadaş katili sahte kimlikle yakalandı | Video 08.09.2022 | 09:56
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu! Zehir taciri suçüstü yakalandı | Video 01:27
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Zehir taciri suçüstü yakalandı | Video 08.09.2022 | 09:53
Kadın sürücü kaza yapınca, direksiyona erkek şoför geçti! O anlar kamerada | Video 00:54
Kadın sürücü kaza yapınca, direksiyona erkek şoför geçti! O anlar kamerada | Video 08.09.2022 | 09:44
Tartıştığı kişileri evinin önünde görünce dehşet saçtı: 2 ölü, 3 yaralı | Video 02:17
Tartıştığı kişileri evinin önünde görünce dehşet saçtı: 2 ölü, 3 yaralı | Video 08.09.2022 | 09:46
Servis şoförleri ile kamyon şoförünün yol verme kavgası ringleri aratmadı | Video 00:45
Servis şoförleri ile kamyon şoförünün yol verme kavgası ringleri aratmadı | Video 08.09.2022 | 09:44
Festivalde taciz iddiası ortalığı karıştırdı, tekme ve yumruklar havada uçuştu | Video 03:35
Festivalde taciz iddiası ortalığı karıştırdı, tekme ve yumruklar havada uçuştu | Video 08.09.2022 | 09:42
Festivalde taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu | Video 03:35
Festivalde taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu | Video 08.09.2022 | 09:35
Büyükçekmece’de yeraltı elektrik kablolarında yangın | Video 00:42
Büyükçekmece'de yeraltı elektrik kablolarında yangın | Video 08.09.2022 | 09:34
Adana’da hafif ticari araç kanala düştü: 1 yaralı | Video 01:07
Adana’da hafif ticari araç kanala düştü: 1 yaralı | Video 08.09.2022 | 09:04
Manisa Soma’daki orman yangını kontrol altına alındı | Video 01:01
Manisa Soma'daki orman yangını kontrol altına alındı | Video 08.09.2022 | 09:04
İzmir’de Tarkan konseri öncesi çöken platformda incelemeler gerçekleştirildi | Video 02:32
İzmir’de Tarkan konseri öncesi çöken platformda incelemeler gerçekleştirildi | Video 08.09.2022 | 08:51
Veteriner kliniğindeki hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı | Video 02:00
Veteriner kliniğindeki hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı | Video 08.09.2022 | 08:51
Kavga kanlı bitti! O anlar kamerada | Video 00:50
Kavga kanlı bitti! O anlar kamerada | Video 08.09.2022 | 08:51

Kağıthane’de bir şahıs, konuşma bahanesiyle çağırdığı eşini sokak ortasında tekme ve yumruklarla dövmeye başladı. Kadının çığlıklarını duyan Gültepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri anlık müdahaleyle kadını kurtarıp şahsı ise gözaltına aldı. Darp ve müdahale anları kameralara yansırken, vatandaşların hiçbir şey olmamış gibi yürümesi ise “pes” dedirtti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, geçtiğimiz hafta Pazartesi günü saat 16.30 sıralarında Kağıthane Telsizler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre semtte yaşayan bir kadın, şiddet gördüğü eşinden kurtulmak için uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak kadının peşini bırakmayan şahıs, onu konuşma bahanesiyle karakolun yan tarafına çağırdı. Burada dakikalarca tartışan çift ardından duvar kenarına oturarak konuşmaya devam etti. Bir süre sonra ayağa kalkan şahıs, sokak ortasında vatandaşların gözleri önünde eşini yumruk ve tokatlarla dövmeye başladı.

KAĞITHANE POLİSİ ANINDA MÜDAHALE ETTİ
Vatandaşların hiçbir şey olmamış gibi yürüyüp yanlarından gittiği olayda, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Gültepe Şehit Mehmet Pat Polis Merkezi Amirliği ekipleri kadının çığlıklarını duydu. Hemen harekete geçen polis ekipleri, kadını elinden kurtardıktan sonra şahsı gözaltına aldı. Darp ve polisin müdahale ettiği anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kadınla tartışan şahıs ayağa kalkarak yumruk atmaya başlıyor. Kadını dövdüğünü gören vatandaşlar ise yürümeye devam ediyor. Sesleri duyan polis ekipleri ise şahsı gözaltına alarak kadını da koruyor.
Öte yandan kadının kendisine saldırgan eşinden uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi. Şahıs emniyette adli işlem yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA