İstanbul'da kadınları bayıltıp taciz eden taksici adliyeye sevk edildi | Video
İstanbul’da müşterilerini sarhoş ederek veya ilaçla bayıltarak taciz eden ve görüntüleri taksicilerin telefon gruplarında paylaşan taksi sürücüsü emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Emniyette sorguya alınan şüphelinin işlemleri tamamlandı. Taksici adliyeye sevk edildi.
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