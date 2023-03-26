Video Yaşam İstanbul’da kadınların omuz atma kavgası kamerada | Video
İstanbul’da kadınların omuz atma kavgası kamerada | Video

İstanbul’da kadınların omuz atma kavgası kamerada | Video

26.03.2023 | 12:23

Kasımpaşa’da bir mağazada kadınlar arasında “nasıl omuz atarsın” tartışması çıktı. Öfkeden sinirlerine hakim olamayan kadınlar tekme ve tokatla birbirine girdi. Kavga anları kameralarda yansırken, esnaflar kadınları güçlükle ayırabildi.

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Beyoğlu Kasımpaşa'da geçtiğimiz ay yaşanan olayda, mağaza giren iki kadın alışveriş yapmaya başladı. Ardından kadınlar mağazadan çıkarken dışarıdan gelen kadınla omuzları birbirine çarptı. Kadınlar birbirleriyle tartışmaya başlayınca tansiyon giderek yükseldi. İki tarafta olayı alttan almayınca ortalık bir anda karıştı. Taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

KADINLAR OMUZ ATMA YÜZÜNDEN BİRBİRİNE GİRDİ
Mağaza sahibi araya girmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Bir ara esnaflar kadınları ayırdı ancak bu kez de diğer kadın saldırdı. Esnafların ve vatandaşların araya girmesiyle kadınlar ayrıldı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Öte yandan kavgaya karışan iki kadının emniyete giderek birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi. İfadeleri alınan taraflar işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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