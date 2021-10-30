Video Yaşam İstanbul'da Kağıthane'de yangın! 4 işçi son anda kurtuldu... Olay yerinden ilk görüntüler
İstanbul'da Kağıthane'de yangın! 4 işçi son anda kurtuldu... Olay yerinden ilk görüntüler

İstanbul'da Kağıthane'de yangın! 4 işçi son anda kurtuldu... Olay yerinden ilk görüntüler

30.10.2021 | 09:17

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İstanbul Kağıthane'de inşaat işçilerinin kaldığı konteynerler, çıkan yangında küle döndü. 4 işçinin son anda kurtulduğu yangında, bir işçi hafif şekilde yaralandı.

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Yangın, saat 02.00 sıralarında Talatpaşa Mahallesi Adagülü sokakta inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerin bulunduğu alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede tüm konteynerleri sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına adı. Konteynerlerin kullanılamaz hale geldiği yangında itfaiye erleri, alevlerin çevredeki binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.


4 İŞÇİ SON ANDA KURTULDU
Öte yandan, yangının çıktığı konteynerlerde kalan 4 işçi, son anda kurtarıldı. İşçiden birinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Ayağından yaralandığı görülen işçiye müdahale sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı.

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