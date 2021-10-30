İstanbul'da kahvehane rekabeti cinayetle bitti! Sokak ortasında sırtından vurdu

İstanbul Bahçelievler’de kahvehane işleten iki kişinin rekabet kavgası sokak ortasında cinayetle bitti. Hatip İbrahimoğlu(41) onlarca kişinin gözü önünde Mahmut Celal K.(49) tarafından vurularak öldürüldü. Konuyla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyete verdiği ifadesinde olayı itiraf eden şüpheli; " İş yerimi elimden almaya çalışıyordu, sürekli tartışma çıkıyordu. Sokakta onu görünce bir anda olayı gerçekleştirdim." dedi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayet anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.



Bahçelievler, Şirinevler Mahallesinde saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda kahvehane işletmecisi olduğu öğrenilen Hatip İbrahimoğlu, onlarca kişinin gözleri önünde silahlı bir kişinin saldırısına uğradı. Köşe başında bekleyen Hatip İbrahimoğlu'nun yanına silahını çekerek yaklaşan şüpheli kurşun yağdırdı. Kanlar içinde yere düşen Hatip İbrahimoğlu'nun başına gelen şüpheli bir kaç el daha ateş ettikten sonra yaya olarak olay yerinden uzaklaştı.

