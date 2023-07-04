Video Yaşam İstanbul’da kamyonet dehşeti! Ortalık savaş alanına döndü | Video
İstanbul’da kamyonet dehşeti! Ortalık savaş alanına döndü | Video

İstanbul’da kamyonet dehşeti! Ortalık savaş alanına döndü | Video

04.07.2023 | 15:34

Kağıthane’de dik yokuşta frenleri boşalan kamyonet kontrolden çıkarak park halindeki 2 araca çarptı. Kaldırımı aşarak duvarı ve korkulukları yıkan kamyonet ile çarptığı araç devrilerek yan yattı. Sürücüye ulaşmak için halatlarla bağlanan kamyonet vatandaşlarla çekildi. Araçta sıkışan sürücü dakikalarca süren çalışma sonucu yaralı olarak kurtarıldı. Kazayı gören eşi ise sinir krizi geçirdi.

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Kaza, saat 14.00 sıralarında Kağıthane Harmantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde dik bir yokuştan inen Nur Uygunca idaresindeki 34 YHS 68 plakalı kamyonetin frenleri boşaldı. Kontrolden çıkan araç yokuşta park halindeki olan önce iki araca çarparak sürükledi. Bir türlü durmayan kamyonet, kaldırımdaki duvarı yıktıktan sonra demir korkulukları da kırarak devrildi. Sürüklediği araçlardan birini de deviren kamyonet yan yatarken, sürücü Uygunca araç içerisinde sıkıştı. Kaldırımda yürüyen Hasan Odabaşı ise kamyonetin altından kalmaktan kılpayı kurtuldu.

FRENİ BOŞALAN KAMYONET DEHŞET SAÇTI
Sesleri duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmalarına başladı. Çalışmalar kapsamında polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek sokağı trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri de hazırda bekledi. İtfaiye ekipleri sürücüyü kurtarmak için kamyonetin diğer tarafına geçti.

KAMYONET HALATLARLA BAĞLANIP ÇEKİLDİ
Ancak şoför kapısının bina boşluğuna açılması nedeniyle sürücü çıkartılamayınca bu kez de kamyonet halatlarla bağlandı. Halatlarla demir korkulukları tutturulan kamyonet, vatandaşlar ve polis ekiplerinin yardımıyla doğrultulduktan sonra itfaiye ekipleri şoför kapısını açabildi. Ardından sürücü sıkıştığı yerden çıkartılarak sedyeye konuldu. Vatandaşlar tarafından ambulansla taşınan yaralı Nur Uygunca, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

"1 ADIMLA KURTULDUM"
Kamyonetin çarpmasından kılpayı kurtulan Hasan Odabaşı, "Ben zaten gelirken arkadan bir ses oldu. Bana vuruyordu, ilk gören benim. Tam arkamda taşa vurmasaydı zaten bana vuracaktı. Allahtan demire vurdu da bana vurmadı. İçerisinde adam olduğunu bilmiyordum. Başka bir araç vurmuş, o araca baktım bir şey yok. Kazanın şoku da zaten hala üzerimde. Kızım da yanındaydı onu gönderdikten sonra oldu. 1 adımla kurtuldum ama kardeşlerimize Allah şifa versin inşallah bir şey olmamıştır" dedi.

ARAÇLAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Kaza nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşarken, 3 araç ise kullanılamaz hale geldi. Araçlar vinç ve çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırılarak emniyet otoparkına götürüldü. Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği polisleri, kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

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