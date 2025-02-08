İstanbul’da kan donduran olay! 14 yaşındaki çocuk silahla vurularak öldürüldü | Video
Bahçelievler’de 14 yaşındaki bir çocuk akrabası tarafından silahla öldürüldü. Kan donduran cinayeti 18 yaşındaki bir kız, polis ekiplerine "Akrabasını öldürdü, cesedi parçalayacaklar" diyerek ihbarda bulundu. Genç kızın ortaya çıkardığı cinayetin ardından çocuğu öldürdükten sonra olay yerinden kaçan 17 yaşındaki katil zanlısı, Ankara’da yakalanarak gözaltına alındı.
kan donduran detayı 18 yaşındaki genç kız ortaya çıkarttı
Polis ekiplerine cinayet ihbarını yapan 18 yaşındaki S.Y., ihbarda bulunarak, "Suriyeli Z. akrabası A.'i öldürdü. Cesedi parçalayacaklar, açık adresi bilmiyorum gelirseniz gösteririm" dedi. Yapılan ihbar doğrultusunda polis ekipleri olay yerine hızlıca giderek yabancı uyruklu çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı.
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