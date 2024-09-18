İstanbul’da kangal köpeği dehşeti: Sokakta gördüğü Toffee'yi parçalayıp öldürdü! | Video
İstanbul’da kangal köpeği dehşeti yaşandı. Leyla Kezer’in dolaştırmaya çıkardığı Poddle cinsi minik köpeği Toffee, bölgedeki bir catering şirketine ait Kangal köpeğinin saldırısına uğradı. Kanlar içinde kalan Toffee, kurtarılamazken sahibi Kezer, apar topar hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kadının kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. İşte detaylar…
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