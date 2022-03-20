İstanbul'da kar taşıyan bulutların boğaz'dan geçişi kamerada | Video

İSTANBUL Boğazı'nda kar bulutlarının geçiş anı etkileyici görüntüler oluşturdu.

İstanbul genelinde dün etkili olan kar fırtınası hızlandırılmış kamera görüntüsüyle mest etti. Bebek Sahili'nde kamera sabitleyen ve hobi amaçlı görüntü çeken Zafer Hayta, Karadeniz tarafından gelen kar taşıyan bulutları kayda aldı. Görüntünün hızlandırılmasıyla büyüleyici bir görüntü ortaya çıktı.