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OTOMATİK OYNAT
03:55
Köprüden geçen sokak köpeğine güvenlik konvoyu | Video 20.03.2022 | 16:37
01:42
Öğrenciler Sokak Hayvanları Bakımevini ziyaret etti | Video 20.03.2022 | 16:37
04:14
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İstanbul'da kar taşıyan bulutların boğaz'dan geçişi kamerada | Video 20.03.2022 | 14:32
01:40
Tekirdağ'da torbacı operasyonu: 2 kişi tutuklandı | Video 20.03.2022 | 13:59
00:19
Göcek’te orman yangını çıktı | Video 20.03.2022 | 14:22
07:47
01:09
Doğu Ekspresi çığ düşmesi sonucu yolda kaldı | Video 20.03.2022 | 13:23
01:06
Kardan Atatürk büstü yaptı | Video 20.03.2022 | 13:16
01:05
Tunceli’de yaban keçileri ve yiyecek arayan ayı görüntülendi | Video 20.03.2022 | 13:12
09:15
Kayseri'de vatandaşlara Alzheimer'i anlattılar | Video 20.03.2022 | 12:58
01:16
Erzurum'da ağaçta donan kuş asılı kaldı | Video 20.03.2022 | 12:40
04:09
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Amatör Lig'de maç bitti, kavga başladı | Video 20.03.2022 | 12:26
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Düğün konvoyu yolu kapattı, sürücüler tepki gösterdi | Video 20.03.2022 | 12:26
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01:40
Sultangazi'de otomobil alev topuna döndü | Video 20.03.2022 | 11:49
İSTANBUL Boğazı'nda kar bulutlarının geçiş anı etkileyici görüntüler oluşturdu.