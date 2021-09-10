İstanbul'da karısı Şilan Topal'ı kaçıran kocadan açıklama "Kimse bir şey kaçırmadı, bir şey yapmadım"

İstanbul Şişli’de boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından taksi ile evinin önünden kaçırılan 22 yaşındaki Şilan Topal ve onu kaçıran kocası Mithat Topal Gaziosmanpaşa’da bir adreste bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğinde ifadesi alınan Şilan Topal’ın; “Eşim iki kişiyle geldi zorla yaka paça beni taksiye bindirerek kaçırdı. Önce Beyoğlu’nda bir adreste zorla tuttu. Daha sonra Gaziosmanpaşa’da bir adrese götürdü. 2 gece bu adreste zorla tutuldum. Şikayetimi geri çekmemi istedi beni tehdit etti fiziki ve psikolojik şiddet uyguladı. Şikayetçi olmayacağım diyerek ikna ettim karakolda göz kırparak polislere durumu anlattım” dediği öne sürüldü. Polis koca Mİthat Topal ve ona yardım eden Rahim M.’yi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli adliyeye sevk edilirken; “ben kimseyi kaçırmadım, bir şey de yapmadım” dedi.

Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Güney 3 Sokak'ta 7 Eylül akşamı saat 21:00 sıralında yaşanan olay iddialara göre şöyle gelişti. Bir çocuk annesi Şilan Topal (22) ile eşi Mithat Topal arasında boşanma davaları vardı. BU sebeple Şilan Topal annesinin evinde kalıyordu. Eşi Mithat Topal ailesinin evinin önünde oturduğu esnada 9 ay önce boşanma davası açtığı Şilan Topal'ı ailesinin gözünün önünde zorla taksiye bindirmişti. Ailesi ve komşuları, Mithat Topal ve beraberinde gelen 2 kişiye engel olmaya çalışsa da şahıs taksiye bindirdiği kadınla birlikte olay yerinden uzaklaşmıştı. Korku ve panik yaşayan yakınları durumu polise bildirmişti.



TAKSİNİN İÇİNDE DARP EDİLMEMİŞ

Konuyla ilgili çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri ilk olarak ulaştıkları taksicinin ifadesine başvurdu. İfadesi alınan taksici Mert H.; "Bilinen adrese 3 kişi ile gittik. Araca bayan şahıs bindikten sonra Beyoğlu ilçesi Bostan mahallesi civarında şahısları araçtan indirdim. Araç içerisinde her hangi bir tartışma ya da kavga olmadı" dediği öne sürüldü.



3 KİŞİ GELİP KAÇIRMIŞ

Bunun üzerine bahse konulu adreste aramalar yapan Gasp Büro dedektifleri şahısların izlerine rastlamadı. Ekipleri Mithat Topal'ın Maksut Y. ve Rahim M. ile birlikte gittiklerini tespit etti. Çalışmaların devamında Rahim M. dün öğlen saatlerinde gözaltına alındı.



POLİS ADIM ADIM İZ SÜRDÜ

Gözaltına alınan Rahim M.'nin Mithat ile eşinin arasında boşanma davası vardı bize eşini alıp çocuğunun yanına götüreceğini söyledi. Daha sonra her hangi bir tartışma olmadan eşini araca getirdi. Bir süre sonra ben ve Maksut Y. araçtan indik onlar taksi ile devam etti. Çiftin çocuklarının da Bingöl'de babaannesinin yanında olduğunu biliyorum dediği ileri sürüldü.



GAZİOSMANPAŞA'DA BULUNDU

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sürerken, Mithat Topal ve Şilan Topal Gaziosmanpaşa'da bir adreste bulundu. Daha önceden 8 suç kaydı olan Mithat Topal gözaltına alındı. Şİlan Topal ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.



2 KİŞİ GÖZALTINDA

Polis olaylarda adı geçen Maksut Y'yi ise yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Gözaltına alınan Mithat Topal ve Rahim M'nin Gasp Bürodaki işlemleri devam ediyor. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mithat Topal adliyeye sevk edilirken; "Ben kiöseyi kaçırmadım, darp etmedim bir şey yapmadım" dedi.



"2 GECE ZORLA TUTULDUM"

Öte yandan 2 gün boyunca bir evde zorla alıkonulan Şilan Topal'ın ise emniyette verdiği ifadede; "Eşim iki kişiyle geldi zorla yaka paça beni taksiye bindirerek kaçırdı. Önce Beyoğlu'nda bir adreste zorla tuttu. Daha sonra Gaziosmanpaşa'da bir adrese götürdü. 2 gece bu adreste zorla tutuldum. Şikayetimi geri çekmemi istedi beni tehdit etti fiziki ve psikolojik şiddet uyguladı" dediği öne sürüldü.



POLİSE TEŞEKKÜR EDERİM

Kocasını şikayetten vazgeçtim diyerek ikna eden ve karakolda polislere göz kırpıp yalnız kaldığımda durumu anlattım diyen Şİlan Topal Gasp Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından polis ekiplerince evine gönderildi. Şilan Topal; "Kendisini kurtaran polislere teşekkür ederek, bunu yapan eşinin en ağır cezayı almasını istediğini söyledi.