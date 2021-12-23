Video Yaşam İstanbul'da karlar içinde koşturan atlar böyle görüntülendi | Video
İstanbul'da karlar içinde koşturan atlar böyle görüntülendi | Video

İstanbul'da karlar içinde koşturan atlar böyle görüntülendi | Video

23.12.2021 | 12:36

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İstanbul’da aniden bastıran kar yağışıyla ortalık beyaza büründü. Drone ile görüntülenen ilçede, atlar koştururken o anlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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İstanbul'da hava sıcaklığının düşmesiyle aralıklarla etkili olan kar yağışı bugün bazı ilçelerde şiddetlendi. Çatalca, lapa lapa yağan kar bazı yerleri beyaza bürürken, boş arazide koşturan atlar drone ile havadan görüntülendi

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