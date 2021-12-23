İstanbul'da karlar içinde koşturan atlar böyle görüntülendi | Video

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İstanbul’da aniden bastıran kar yağışıyla ortalık beyaza büründü. Drone ile görüntülenen ilçede, atlar koştururken o anlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.
İstanbul'da hava sıcaklığının düşmesiyle aralıklarla etkili olan kar yağışı bugün bazı ilçelerde şiddetlendi. Çatalca, lapa lapa yağan kar bazı yerleri beyaza bürürken, boş arazide koşturan atlar drone ile havadan görüntülendi