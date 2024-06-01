Video Yaşam İstanbul'da kasa hırsızları önce kameralara sonra polise yakalandı: 11 gözaltı | Video
İstanbul'da kasa hırsızları önce kameralara sonra polise yakalandı: 11 gözaltı | Video

İstanbul'da kasa hırsızları önce kameralara sonra polise yakalandı: 11 gözaltı | Video

01.06.2024 | 13:54

İstanbul'da girdikleri 11 farklı iş yerinde çelik kasaları çalarak milyonlarca vurgun yapana çete, polis ekiplerince çökertildi. 3 ilde düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken, zanlıların kasaları çaldığı anlar kameraya yansıdı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Fatih ve Zeytinburnu'nda 11 farklı iş yerine girerek kasaları çalan hırsızlarla ilgili inceleme başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen ekipler, zanlıların eşkalini tespit etti. Şüphelilerin kepenkleri kırarak girdikleri iş yerlerinde değerli mücevherleri çaldıkları, açamadıkları kasaları ise sürükleyerek çıkardıkları görüldü.

Operasyon için düğmeye basan ekipler İstanbul, Tekirdağ ve Kocaeli'nde belirlenen 20 adrese baskın düzenlendi. Baskınlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'suç işlemek amacı ile örgüt kurmak', 'nitelikli hırsızlık' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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