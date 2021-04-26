Video Yaşam İstanbul’da kaza sonrası kasklı ve yumruklu kavga kamerada | Video

İstanbul’da kaza sonrası kasklı ve yumruklu kavga kamerada | Video

İstanbul’da kaza sonrası kasklı ve yumruklu kavga kamerada | Video
26.04.2021 | 10:15

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Kağıthane’de akaryakıt istasyonuna giren motosikletli kurye ile çıkış yapan araç sürücüsü çarpıştı. Kaza sonrası kuryen tepki gösterdiği adamın kafasına kaskla vurdu. Adamında yumrukla karşılık vermesi üzerine ortalık bir anda karıştı. Kavga anları İHA kameralarına yansırken, vatandaşların araya girmesiyle ayrılan şahıslar birbirinden şikayetçi olmadı.

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Olay, geçtiğimiz 25 Mart Perşembe günü saat 16.30 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi Cendere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda giren motosikletli kurye, çıkış yapan araç sürücüsüyle çarpıştı. Kaza sonrası motosikletli kuryenin tepki göstermesi üzerine sürücüde aracından indi.

ADAMIN KAFASINA KASKLA VURDU
Şahısların sözlü tartışması küfürleşmeye dönüşünce kurye elindeki kaskla adamın kafasına vurdu. Adamın da yumruk atarak karşılık vermesi üzerine ortalık karıştı. Yumruklaşan şahısları bir süre sonra vatandaşlara araya girerek ayırdı. Kavganın ardından sürücü ve kurye olay yerinden ayrıldı. Şahısların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Yaşananlar ise İHA kameralarına yansıdı.

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