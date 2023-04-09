Video Yaşam İstanbul’da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak insanları dolandıran 2 şüpheli yakalandı | Video
İstanbul’da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak insanları dolandıran 2 şüpheli yakalandı | Video

İstanbul’da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak insanları dolandıran 2 şüpheli yakalandı | Video

09.04.2023 | 15:48

Güngören’de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak insanları dolandıran iki şüpheli, suçüstü yakalandı.

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İstanbul Güngören'de 5 Nisan Çarşamba günü gerçekleşen olayda M. K. isimli kişiyi arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, para ve ziynet eşyası istedi. Durumdan şüphelenen M.K., polise ihbarda bulundu. Konuyla ilgilenen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Verilen adrese istenilen para ve ziynet eşyalarını almaya gelen zanlılar, polis ekiplerince suçüstü gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler İdris K. ve İsan B.'nin daha öncede sabıka kaydı olduğu belirlendi. Zanlıların daha önce aynı yöntemle A. A. isimli vatandaşı 85 bin TL, S.H. isimli başka bir vatandaşı ise 1.5 milyon TL dolandırdıkları ortaya çıktı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerini ardından adliye sevk edildi.

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