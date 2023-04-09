İstanbul’da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak insanları dolandıran 2 şüpheli yakalandı | Video
Güngören’de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak insanları dolandıran iki şüpheli, suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler İdris K. ve İsan B.'nin daha öncede sabıka kaydı olduğu belirlendi. Zanlıların daha önce aynı yöntemle A. A. isimli vatandaşı 85 bin TL, S.H. isimli başka bir vatandaşı ise 1.5 milyon TL dolandırdıkları ortaya çıktı.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerini ardından adliye sevk edildi.
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