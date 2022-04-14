İstanbul'da kendisine çarpan otomobil sürücüsünü arkadaşıyla beraber döven şahıs kamerada

İstanbul Şişli'de arkadaşıyla yürürken kendisine hafif şekilde çarpan otomobil sürücüsüne şiddet uygulayan Oktay S., tutuklandı.

İstanbul Şişli Şehit Er Cihan Namlı Caddesi üzerinde 30 Mart sabah saatlerinde yaşanan olayda, F.F.B kullandığı otomobille yoldan geçen Oktay S.'ye hafif şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle öfkelenen Oktay S., otomobilin sürücü kapısını açarak, F.F.B.'ye saldırdı. Oktay S'nin arkadaşı Zafer K. da, F.F.B.'ye şiddet uyguladı. Çevredeki insanların müdahalesiyle Oktay S. ve arkadaşı yatıştırıldı. Otomobil sürücüsü F.F.B'nin şikayeti üzerine, Oktay S. arkadaşı Zafer K. gözaltına alındı. Oktay S. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, otomobilin hafif çarpması sonrası Oktay S.'nin öfkelenerek sürücüye saldırdığı görülüyor. Çevredekilerin müdahelesiyle taraflar ayrılıyor.

