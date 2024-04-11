Video Yaşam İstanbul’da kıraathane önünde silahlı saldırı! Cipten ateş açılıp öldürüldü | Video
İstanbul’da kıraathane önünde silahlı saldırı! Cipten ateş açılıp öldürüldü | Video

İstanbul’da kıraathane önünde silahlı saldırı! Cipten ateş açılıp öldürüldü | Video

11.04.2024 | 10:33

Şişli’de bir kıraathanenin önünde duran 30 yaşındaki gence, seyir halindeki cipten silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı anı kameralara anbean yansırken, ağır şekilde yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gencin çeşitli suçlardan yaklaşık 30 adet kaydı olduğu, saldırganlara asıl hedefin yerini söylemediği için öldürüldüğü iddia edildi.

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Olay, geçtiğimiz hafta Pazartesi günü saat 21.00 sıralarında Şişli Kuştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde sokak üzerinde bulunan bir kıraathaneye gelen Rıdvan Özyer (30), burada vakit geçirmeye başladı. Bir süre sonra kapıya çıkan Özyer, kaldırımda durduğu esnada seyir halince olan bir cipten ateş açıldı. Kurşun yağmuruna tutulan genç, vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak ağır şekilde yaralandı. Saldırı anı güvenlik kameralarına anbean yansırken kıraathanenin içerisindekiler ise panikle dışarıya çıktı.

Saldırının ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ağır yaralı Rıdvan Özyer, ambulansla Çağlayan'daki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan genç kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Olayla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

SALDIRGANLARIN HEDEFİNDE BAŞKASI OLDUĞU İDDİASI
Öte yandan saldırganların hedefinde bir başkasının olduğu, Rıdvan Özyer'i telefonla arayarak hedef şahsın nerede olduğunu sordukları ancak Özyer'in bilemediği için söyleyemediği, bu sebeple de kurşunların hedefi olduğu iddia edildi. Hayatın kaybeden Rıdvan Özyer'in olay ertesi günü kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildiği öğrenildi. Rıdvan Özyer'in emniyette çeşitli suçlardan yaklaşık 30 adet kaydı olduğu ortaya çıktı.

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