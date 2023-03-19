İstanbul’da kiralık araçla kadına kapkaç kamerada | Video 19.03.2023 | 12:15 Beşiktaş'a kiralık araçla gelen 3 şahıstan biri, kaldırımda yürüyen genç bir kadının cep telefonunu kapkaç yaptı. Olay anı kameralara anbean yansırken, Beşiktaş polisinin kıskıvrak yakaladığı zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Beşiktaş Dolmabahçe'de geçtiğimiz ay saat 23.15 sıralarında meydana gelen olayda otomobille gelen 3 şahıs, park ettikten sonra vatandaşları izlemeye başladı. Bir süre sonra işlek olan caddeye inen şahıslardan biri, kaldırımda yürüyen Berivan T.'yi gözüne kestirdi. Karşısından yürümeye başlayan şahıs, kadının elindeki cep telefonunu kapkaç yaparak kaçmaya başladı. Diğer arkadaşlarının bulunduğu araca binen şahıs, ardından kayıplara karıştı. Olay anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

KALDIRIMDA TELEFONUNU KAPKAÇ YAPTILAR

Yaşananların ardından ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak Berivan T.'nin ifadesine başvurdu. Devam eden çalışmalarda Beşiktaş Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro polisleri, şahısların kaçtığı otomobilin kiralık olduğunu belirledi. Saatlerce izlenen görüntülerin ardından aracın plakasının 34 RB 9274 olduğunu tespit eden polis ekipleri, kiralandığını belirlemesi üzerine firmanın Şişli'deki şubesine gitti.

BEŞİKTAŞ POLİSİ PUSU KURUP YAKALADI

Burada yapılan çalışmalarda ise şahısların aracı teslim etmediklerini ve 3 gün sonra getirecekleri bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine Beşiktaş polisi firma önünde tedbir alarak beklemeye başladı. Yaklaşık 3 gün sonra otomobili getiren 3 şüpheli, araçtan indiği esnada kıskıvrak yakalandı. Üst adamları yapılan Azat E., Serkan I. ve Yunus E. ardından gözaltına alındı.

KİRALIK OTOMOBİLLİ 3 KAPKAÇÇI TUTUKLANDI

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilmeleri sonrasında Beşiktaş Polis Merkezi Amirliğine getirilen 3 şüphelinin ifadesi alınarak adli işlemleri yapıldı. Emniyetteki ifadelerinde suçlarını itiraf eden 3 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece "yağma(gasp)" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.