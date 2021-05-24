Video Yaşam İstanbul'da kısıtlama öncesinde trafik yoğunluğu arttı | Video

İstanbul'da kısıtlama öncesinde trafik yoğunluğu arttı | Video

İstanbul'da kısıtlama öncesinde trafik yoğunluğu arttı | Video
24.05.2021 | 20:04

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İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafikte yoğunluk yaşanıyor.

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