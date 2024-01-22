Video Yaşam İstanbul’da kız meselesi kavgası kanlı bitti: Arkadaşının başına bıçak sapladı | Video
İstanbul’da kız meselesi kavgası kanlı bitti: Arkadaşının başına bıçak sapladı | Video

İstanbul’da kız meselesi kavgası kanlı bitti: Arkadaşının başına bıçak sapladı | Video

22.01.2024 | 11:00

Kağıthane’de yolda yürüyen iki arkadaş arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda 19 yaşındaki saldırgan, 18 yaşındaki gencin başına bıçak sapladı. Kavga anları kameralara yansırken, kaçarken esnaf tarafından yakalanıp polise teslim edilen saldırgan tutuklandı. Başında bıçakla hastaneye kaldırılan genç ise hayati tehlikeyi atlattı.

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Olay, önceki hafta Cuma günü saat 15.15 sıralarında Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde yürüyen Azat K.(18) ile Fatih E.(19) arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ikilinin yanlarındaki arkadaşı araya girerek onları ayırdı. Ancak küfürleşmenin başlaması üzerine Fatih E., bıçak çekerek Azat K.'nın üzerine doğru koşmaya başladı. Ardından Fatih E., Azat K.'yı önce sırtından bıçakladı ardından da başına elindeki bıçağı sapladı.

KIZ MESELESİ YÜZÜNDEN BAŞINA BIÇAK SAPLADI
Başında bıçak saplı kalan Azat K. kanlar içerisinde yere yığıldı. Saldırgan Fatih E. ise koşarak kaçmaya çalışırken, esnaf tarafından kıskıvrak yakalandı. Olayın ardından ihbar üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Azat K.'yı ilk müdahalenin ardından başına saplanmış bıçakla sedyeyle koydu. Ardından ambulansa alınan genç, Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırgan Fatih E. ise esnaf tarafından polise teslim edilerek gözaltına alındı.

"BAŞINDA BIÇAKLA ALIP GÖTÜRDÜLER"
Olayla ilgili konuşan esnaf İlker Küçükocak, "Geldiğim de çocuk yerde yatıyordu. Ambulansla koydular, vuran kişi de orada oturuyordu, polis geldi aldı gitti. Kavga etmişler, 3 yerinden bıçaklamış en sonda bıçağı saplamış. Hiç hareket etmiyordu. Alıp götürdüler" dedi.

POLİSİN GÖZALTINA ALDIĞI SALDIRGAN TUTUKLANDI
Öte yandan ameliyatla başındaki bıçak çıkartılan gencin ardından yoğun bakım servisine alındığı öğrenildi. Gencin hayati tehlikeyi atlattığı ve şahısla aralarında önceden husumet olduğu, olayın da kız meselesi yüzünden çıktığını söylediği bilgisine ulaşıldı. Diğer yandan emniyete götürülen Fatih E.'nin ifadesi alınarak adli işlemleri yapıldı. Adliyeye sevk edilen Fatih E., çıkartıldığı mahkemece "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer yandan Fatih E.'nin herhangi bir suç kaydı bulunmazken, Azat K.'nın ise "gasp (yağma)" ve "kasten yaralama" suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.
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