İstanbul'da 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 107 şüpheli tutuklandı | Video
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen 'Kökünü Kurutma Operasyonu' çerçevesinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden 107'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
107 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
İstanbul'da 14 Mart'ta yapılan operasyon sonucu yakalanan ve 17 Mart'ta emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 107'si, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 41'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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