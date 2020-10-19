İstanbul'da kombiye giren sokak kedisinin kurtarılma anı kamerada | Video
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İstanbul Arnavutköy’de bir dairenin kombisinin içine giren kedi kombiye sıkıştı. Uzun uğraşlar sonunda çıkarılan kedinin kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, İstanbul Arnavutköy Merkez Mahallesi Nurçin Sokak üzerinde bulunan bir dairede yaşandı. Edinilen bilgilere göre, dün 16.30 sıralarında pencereden eve giren yavru sokak kedisi mutfakta bulunan doğalgaz kombisinin içine sıkıştı. Kombiden ses gelmesi üzerine evde yaşayanlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine daireye gelen ekipler kediyi sıkıştığı yerden kurtarılması için çalışma başlattı. İtfaiyenin çalışmaları üzerine yavru sokak kedisi sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kontrolleri yapılan sokak kedisi daha sonra doğal ortamına salındı. O anlar ise evde yaşayanların cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.