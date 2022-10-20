İstanbul'da komedi filmlerini aratmayan anlar kamerada: Hırsızler kaçarken suç ortağını unutttu | Video

Gaziosmanpaşa ve Kağıthane’de çalıntı plakalı araçla gelen maskeli, kapüşonlu ve eldivenli 5 hırsız, tekel bayisini dakikalar içerisinde soydu. Hırsızlık anları kameralara yansırken onlara müdahaleye gelen bayi sahibine silah çeken şüpheliler, apar topar kaçarken suç ortağını sokakta unuttu. Yaklaşık 250 bin liralık zararı olduğunu belirten Ahmet Aktay, “Suç ortaklarından birini burada bıraktı. İleride araca aldılar” dedi.

Olay, dün saat 03.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Yenidoğan Mahallesi'nde ve saat 03.45 sıralarında Kağıthane Çağlayan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıntı plakalı araçla semtteki bir sokağa gelen maskeli, kapüşonlu ve eldivenli 5 şahıs, tekel bayinin kepengini kırarak içeriye girdi. Şahıslar burada bulunan çok miktarda sigarayı dakikalar içerisinde çalarak geldikleri araçla kaçtı. Şahısların kaçtığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.Gaziosmanpaşa'dan kaçan soyguncular ardından saat 03.45 sıralarında Kağıthane Çağlayan'da bir cadde üzerinde bulunan tekel bayine geldi. Levye ve çekiç yardımıyla dakikalar içerisinde kepengi kırarak kapıyı açan hırsızlar, yaklaşık 5 dakika içerisinde bayide bulunan yaklaşık 250 bin lira değerindeki sigara ve alkolleri çaldı. Çaldıklarını kova ve kutularla geldikleri araca taşıyan hırsızlar, dışarıdan gelen sesler üzerine apar topar kaçmaya çalıştı.Soygun esnasında tekel bayisinde kaldığı öğrenilen bir gencin telefonla haber verdiği işyeri sahibi Ahmet Aktay, koşarak olay yerine geldi. Hırsızları gören Aktay müdahale etmeye çalıştı ancak şahısların silah çekmesi üzerine bir şey yapamadı. Neye uğradığını şaşıran hırsızlar, panikle aracına binip kaçmaya başladı. Kapıları bile kapatmayan hırsızlardan biri araca binemeyince yol ortasında kaldı. Aracın arkasından koşan hırsız, 1 sokak sonra araca binerek kaçtı. Komedi filmlerini aramayan o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.Tekel bayi sahibi Ahmet Aktay, "Gece 03.45 sıralarında içeride kalan elemanımız bizi arayarak dışarıda kepenklerin kırıldığını bize bildirdi. Bizde haber alır almaz müdahale etmeye geldik. Biz yoldayken içerisi zaten soyulmuştu. Adamlara tam müdahale edecektik ki, silahlı olduklarını gördük. 1-2 tanesi silah çekti, müdahale edemedik. Bir tanesi de yere düşerek gibi oldu. Hatta suç ortaklarından birini burada bıraktı. İleride araca aldılar. Yüzleri maskeli olduğu için yüzlerini göremedik. Kepengi levye ve çekiçle komple kırıyorlar, baya profesyoneller. İçeriye girip ne var ne yok alıyorlar. Yaklaşık 250 bin liralık bir zararımız var" dedi.