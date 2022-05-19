İstanbul’da korku dolu anlar kamerada! Otomobil 50 metreden aşağıya uçtu | Video

Kağıthane’de kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari aracın çarptığı park halindeki bir otomobil, yaklaşık 50 metreden aşağıya uçtu. Korku dolu anlar kameralara yansırken, olayda 4 araç ve bir işyerindeki seramikler zarar gördü. Otomobilin sahibi kadın aracını görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yokuş aşağıya seyir halinde olan Görkem Göktaş idaresindeki 34 NE 6722 plakalı hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, park halinde olan Betül Önerli'nin 34 R 6367 plakalı otomobiline çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, telleri kırarak yaklaşık 50 metre yükseklikten bir işyerinin bahçesine uçtu. Kaza sonucu park halindeki Hüseyin Bayburtlu'nun sahibi olduğu 34 CSU 281 plakalı araç ve bir başka araç ile birlikte işyerinin bahçesindeki seramikler zarar gördü. Korku dolu anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

ARACINI GÖREN KADIN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği olayda, sahibi Betül Önerli olayın şokuyla bir süre gözyaşı döktü. Kazadan yara almadan kurtulan hafif ticari araç sürücüsü Görkem Göktaş ise battaniyeye sarıldı. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından kazaya neden olan Göktaş ve diğer 3 aracın sahibi emniyete götürüldü. Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

"ARAÇ OLMASAYDI DİREKT SÜRÜCÜYLE BİRLİKTE AŞAĞIYA UÇACAKTI"

Aracı zarar gören Volkan Dağ, "Biz bu apartmanda oturuyoruz bir anda sesi duyduk çıktık. Baktığımızda tellerin kırıldığını gördük ve bakmaya geldik. Beyaz araç yağmur yağdığı iyi kayganlaşan yolda duramamış. Zaten kaza sonrası birçok aracın da çıkamadığını fark ettik. Geldiğimizde neyse ki aracın içerisinde kimse yoktu. Bu araç olmasaydı direkt sürücüyle birlikte aşağıya uçacaktı. Şimdilik 4 araç hasarlı durumda. Burası Yaklaşık 50 metre var. Ölü ve yaralı yok. Araçları görünce şaşırdık ve sinir krizi geçirdik" dedi.