İstanbul'da korku dolu anlar!: Kepçenin vurduğu duvar yerle bir oldu | Video
İstanbul Kağıthane’de bir inşaat alanında çalışma yapan kepçen, duvarı yıkarak yerle bir etti. Yıkılan duvar yan binanın zemin kattaki dairesinin camını ve korkuluklarını kırdı. Olay anı kameralara anbean yansırken, zabıta ekipleri maddi hasarla atlatılan olayla ilgili çalışma başlattı.
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