İstanbul'da korku dolu anlar! Motosikletlinin tek teker üzerindeki tehlikeli yolculuğu kamerada
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İstanbul Beykoz Riva yolunda kasksız tek teker üzerinde giden motosikletli, hem kendini hem de trafiği tehlikeye attı. O anlar cep telefonuna yansıdı.
İstanbul Beykoz Rivayolu Riva istikametine motosiklette tek teker üzerinde ilerleyen sürücü, tehlike oluşturdu. Araç trafiğinin olduğu anda bir süre bu şekilde ilerleyen motosikletli, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Kasksız, metrelerce tek teker üzerinde ilerleyen motosikletlinin tehlikeli hareketleri trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi.