Video Yaşam İstanbul'da korku dolu anlar! Motosikletlinin tek teker üzerindeki tehlikeli yolculuğu kamerada

İstanbul'da korku dolu anlar! Motosikletlinin tek teker üzerindeki tehlikeli yolculuğu kamerada

İstanbul'da korku dolu anlar! Motosikletlinin tek teker üzerindeki tehlikeli yolculuğu kamerada
08.07.2021 | 10:37

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Eşi tarafından vurulan Sabiha Mutlu Ayaklarımı geri istiyorum | Video 00:39
Eşi tarafından vurulan Sabiha Mutlu "Ayaklarımı geri istiyorum" | Video 08.07.2021 | 11:55
Samsun'da yanan evde mahsur kalan çift ile engelli oğullarını mahalleli kurtardı 01:28
Samsun'da yanan evde mahsur kalan çift ile engelli oğullarını mahalleli kurtardı 08.07.2021 | 09:40
Kütahya'da pitbull dehşeti kamerada | Video 01:46
Kütahya'da pitbull dehşeti kamerada | Video 08.07.2021 | 11:46
Ünlü oyuncu Onur Seyit Yaran'ı vuran sanığa hapis | Video 01:07
Ünlü oyuncu Onur Seyit Yaran'ı vuran sanığa hapis | Video 08.07.2021 | 11:46
Babası için ejder meyvesi yetiştirdi, şimdi ihraç ediyor | Video 04:20
Babası için ejder meyvesi yetiştirdi, şimdi ihraç ediyor | Video 08.07.2021 | 11:31
Şiddet mağduru genç kadın sedyeyle duruşmaya katıldı | Video 00:29
Şiddet mağduru genç kadın sedyeyle duruşmaya katıldı | Video 08.07.2021 | 11:43
Silahlı şahsın, kavga ettiği iş yeri sahibini vurduğu anlar kamerada 04:56
Silahlı şahsın, kavga ettiği iş yeri sahibini vurduğu anlar kamerada 08.07.2021 | 11:31
Müge Anlı'da gündeme gelen esrarengiz Büyükşen çifti cinayetinde son dakika! Dehşet evinden CANLI YAYIN 05:40
Müge Anlı'da gündeme gelen esrarengiz Büyükşen çifti cinayetinde son dakika! Dehşet evinden CANLI YAYIN 08.07.2021 | 11:34
İstanbul Kağıthane'de kaza! Sıkışan sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı 02:53
İstanbul Kağıthane'de kaza! Sıkışan sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı 08.07.2021 | 11:12
Haiti Devlet Başkanı Moise'ye suikast düzenleyenlere operasyon: 4 ölü, 2 gözaltı | Video 00:53
Haiti Devlet Başkanı Moise'ye suikast düzenleyenlere operasyon: 4 ölü, 2 gözaltı | Video 08.07.2021 | 11:05
Hışımla aracından indi, düşürdüğü telefonun üzerinden geçti | Video 01:04
Hışımla aracından indi, düşürdüğü telefonun üzerinden geçti | Video 08.07.2021 | 11:05
İsrail güçleri tutuklu bir Filistinli'nin evini patlattı | Video 01:07
İsrail güçleri tutuklu bir Filistinli'nin evini patlattı | Video 08.07.2021 | 11:05
Bursa'da 'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Polise teslim etti! 02:18
Bursa'da 'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Polise teslim etti! 08.07.2021 | 10:38
Otomobilin camından kurşun yağdırdı, iş yerindekiler kaçacak yer aradı | Video 02:43
Otomobilin camından kurşun yağdırdı, iş yerindekiler kaçacak yer aradı | Video 08.07.2021 | 11:05
Düzce akaryakıt istasyonu içerisindeki drift atan gurbetçi kamerada! 00:21
Düzce akaryakıt istasyonu içerisindeki drift atan gurbetçi kamerada! 08.07.2021 | 11:04
Kocaeli'de foseptik kuyusuna düşen ineği kurtarma operasyonu kamerada 01:52
Kocaeli'de foseptik kuyusuna düşen ineği kurtarma operasyonu kamerada 08.07.2021 | 11:00
İstanbul'da korku dolu anlar! Motosikletlinin tek teker üzerindeki tehlikeli yolculuğu kamerada 00:31
İstanbul'da korku dolu anlar! Motosikletlinin tek teker üzerindeki tehlikeli yolculuğu kamerada 08.07.2021 | 10:37
Change tır şebekesinin lideri, kovalamacada yakalandı | Video 01:25
"Change tır" şebekesinin lideri, kovalamacada yakalandı | Video 08.07.2021 | 10:07
Avcılar'da motosikletli kuryelerin feci kazası kamerada | Video 03:18
Avcılar'da motosikletli kuryelerin feci kazası kamerada | Video 08.07.2021 | 10:11
Konteynerin içinde çakmak gazı patladı, 3 yaralı. Korku dolu anlar kameraya yansıdı | Video 01:19
Konteynerin içinde çakmak gazı patladı, 3 yaralı. Korku dolu anlar kameraya yansıdı | Video 08.07.2021 | 10:19

İstanbul Beykoz Riva yolunda  kasksız tek teker üzerinde  giden motosikletli, hem kendini hem de trafiği tehlikeye attı. O anlar cep telefonuna yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Beykoz Rivayolu Riva istikametine motosiklette tek teker üzerinde ilerleyen sürücü, tehlike oluşturdu. Araç trafiğinin olduğu anda bir süre bu şekilde ilerleyen motosikletli, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Kasksız, metrelerce tek teker üzerinde ilerleyen motosikletlinin tehlikeli hareketleri trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA