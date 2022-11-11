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İstanbul'da korku dolu anlar! Şarj kablosuyla dehşeti yaşattılar... 11.11.2022 | 21:46
01:16
İstanbul'da korku dolu anlar! Şarj kablosuyla dehşeti yaşattılar... 11.11.2022 | 21:46
02:43
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Market çalışanını şarj kablosuyla bağlayıp gasp ettiler 11.11.2022 | 19:45
00:17
Market çalışanını şarj kablosuyla bağlayıp gasp ettiler 11.11.2022 | 19:45
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Yönetim ofisine patlayıcı atan şüpheliler tutuklandı | Video 11.11.2022 | 16:13
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Edirne’de motosiklet anneye ve bebek arabasına çarpıp kaçtı | Video 11.11.2022 | 09:43
İstanbul Sancaktepe'de bir markete giren kar maskeli gaspçılar iş yeri çalışanının kafasına silah dayayıp kasanın yanına götürdü. Burada ellerini kollarını şarj kablosuyla bağlayıp 1700 dolar ve 10 bin lira parayla 2 cep telefonunu gasp edip kaçtı. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Kocaeli'ne kaçtıkları tespit edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 2 gaspçı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gaspçıların market çalışanını silahla korkuttukları anlar ve yakalandıkları anlar kameralara yansıdı.