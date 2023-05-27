Video Yaşam İstanbul’da korkunç cinayet kamerada: Kasklı gence kurşun yağdırıp öldürdüler | Video
İstanbul’da korkunç cinayet kamerada: Kasklı gence kurşun yağdırıp öldürdüler | Video

İstanbul’da korkunç cinayet kamerada: Kasklı gence kurşun yağdırıp öldürdüler | Video

27.05.2023 | 11:51

Beyoğlu'nda motosikletle sokağa giren iki kişiden biri, önünü kesen şahıslar tarafından kaçarken arkasından kurşun yağmuruna tutuldu. Saldırı anı kameralara yansırken, hastaneye kaldırılan suç makinesi 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti. İki grubun hesaplaşması olarak tespit edilen olayla ilgili Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri 1’i pompalı tüfek 6 silah ele geçirirken, 1’i çocuk 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Olay, dün saat 03.30 sıralarında Beyoğlu Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde sokağa giren motosikleti iki kişinin önü silahlı şahıslar tarafından kesildi. Motosikletten indirilen kişilerden biri kaçmaya başladı. Silahlı şahıslarda kaçan kişinin ardından kurşun yaptırdı. Göğsüne isabet alarak yere düşen kasklı kişi ağır şekilde yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Burhan Atınız'ı (21) yaptıkları ilk müdahalenin ardından Taksim'deki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyatta alınan genç yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gencin emniyette "çocuğa cinsel istismar", "uyuşturucu madde ticareti", "uyuşturucu madde kullanmak" ve "hırsızlık" gibi suçlardan emniyette çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.

SALDIRIDAN ÖNCE KAMERALARI YERE EĞMİŞLER
Öte yandan olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, çevredekilerin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda olaydan önceki gün saat 23.00 sıralarında sokaktaki güvenlik kameralarının yere doğru eğdirildiği tespit edildi. Buradan yola çıkan polis, önce kameralara yere eğen şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

İKİ GRUBUN HESAPLAŞMASI CİNAYETLE BİTTİ
Çevrede devam eden çalışmalarda Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, sokak üzerindeki apartta yaşadığı öğrenilen bir grubun ev sahibi tarafındaki madde kullandıkları gerekçesiyle çıkartıldığı bilgisine ulaştı. Ardından bir başka grubun gelip bu apartta yaşamaya başladığı, çıkartılan grubun ise yeni gelen grubu çıkmaları için tehdit ettiği ve bu sebeple aralarında tehdit, küfür ve kavga çıktığı öğrenildi. Saldırı bekleyen grubun silahlanarak gece saatlerine kadar beklediği, motosikletli iki kişiyi sokağa girdiklerinde önlerini keserek kurşun yağdırdıkları ortaya çıktı.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ 10 ŞÜPHELİYİ YAKALADI
Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polislerinin devam eden çalışmalarında, çok sayıda adrese baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda 1 pompalı tüfek olmak üzere 6 silah ele geçilirken, olaya karışan, delilleri karartan 1'i çocuk 10 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan 3 şüpheli savcılık talimatıyla serbest kalırken, 7 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

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