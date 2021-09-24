Video Yaşam İstanbul’da korkunç cinayet: Kızının kınasında çıkan kavgada öldürüldü | Video

İstanbul’da korkunç cinayet: Kızının kınasında çıkan kavgada öldürüldü | Video

İstanbul’da korkunç cinayet: Kızının kınasında çıkan kavgada öldürüldü | Video
24.09.2021 | 12:36

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Kasımpaşa’da bir parkta kızının kınasını yapan şahıs, evinin altındaki lokalın işletmecileriyle aralarında çıkan gürültü kavgasında silahla vurularak öldürüldü. Taş ve şişelerle basılan lokalin savaş alanına döndüğü olayda, ölen adamın yakını bir kadın da yaralandı. Polise teslim olan saldırgan ve mekanda yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 01.00 sıralarında Beyoğlu Kasımpaşa'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 46 yaşındaki Serdar Yılmaz, kızını bir süre önce nişanlandırdı. Baba Yılmaz düğün öncesi kızına, evinin yakınında bulunan bir parkta kına eğlencesi düzenledi. Yılmaz'ın ve damat tarafının da bulunduğu eğlence gece yarısına kadar sürdü. O esnada adamın yaşadığı evin alt katındaki lokali işleten Bekir A. gürültü nedeniyle Serdar Yılmaz ile tartıştı.

GÜRÜLTÜ KAVGASINDA TAŞ VE ŞİŞELERLE LOKALİ BASTILAR
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Yılmaz'ın ve damat tarafının yakınları taş ve şişelerle lokali bastı. Ortalığın savaş alanına döndüğü lokalde tabancasını ateşleyen Bekir A., Yılmaz'ı karnından ve sırtından ağır şekilde, yakını Nazar Yılmaz'ı ise bacağından yaraladı. Olayın ardından mekandan çıkan Bekir A. tabancasıyla birlikte koşarak kaçtı.

KIZININ KINASINDA VURULDU, HASTANEDE ÖLDÜ
Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekini sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralılardan Serdar Yılmaz'ı Şişli'deki özel bir hastaneye, Nazar Yılmaz'ı ise Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan Serdar Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti. Hastaneden alınan Yılmaz'ın cenazesi, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

SALDIRGANLARDAN 2'Sİ TUTUKLANDI
Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mekanda geniş çaplı inceleme yaptı. Çalışmalar sürdüğü esnada telefonla emniyeti arayan katil zanlısı Bekir A., cinayeti işlediğini ve tabancayı ise Haliç'e attığını itiraf ederek polise teslim oldu. Devam eden çalışmalarda ise mekandan çıkan Hasan A. ve mekandan kaçan Oğuzhan K. polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Bekir A., Hasan A. ve Oğuzhan K. emniyete götürüldü. İfadeleri alınarak sorgulanan şüpheliler adli işlemleri yapılması sonrası adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden Bekir A. ve Hasan A. "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Oğuzhan K. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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