İstanbul’da korkunç iddia! Domuzları avlayıp etlerini aldılar | Video

Kemerburgaz’da iddiaya göre ormanlık alanda 6 domuz avlanarak etleri alındı. Domuzların sakatatları ise ormanlık alanda bırakıldı. Görüntüleri çeken vatandaş, "Sofralarınıza dikkat edin" diyerek uyardı.

Kemerburgaz'da hafta sonu ormanlık alanda çekilen görüntülerde 6 domuzun profesyonel bir şekilde kesilerek etlerinin alındığı ve sakatatlarının ormanlık alana bırakıldığı görüldü. Görüntüyü çeken vatandaşın "sofralarınıza dikkat edin" diyerek uyarılarda bulunduğu da görüldü.