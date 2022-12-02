İstanbul’da korkunç olay! Kız arkadaşından helallik isteyip kendini vurdu | Video
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Seyrantepe’de 25 yaşındaki bir genç, kız arkadaşını cep telefonuyla arayarak helallik istedikten sonra arkadaşlarıyla buluşma yeri olan sokağa gitti. Genç, burada aracının içerisinde silahla kendini başından vurdu. Genç, aracın içerisinde hayatını kaybederken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.