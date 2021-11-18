Video Yaşam İstanbul’da korkunç olay! Tartıştığı genci öldürüp intihar etti | Video
İstanbul’da korkunç olay! Tartıştığı genci öldürüp intihar etti | Video

İstanbul’da korkunç olay! Tartıştığı genci öldürüp intihar etti | Video

18.11.2021 | 09:45

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Çağlayan’da bir şahıs tartıştığı 23 yaşındaki genci silahla karnından vurarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan şahıs, bekçiler tarafından yakalanacağı esnada kendisini vurarak intihar etti.

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Olay, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü saat 23.45 sıralarında Kağıthane Çağlayan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde sokak üzerinde karşılaşan Yusuf Çiçek (23) ve Selim Doğan (37) henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Doğan, silahını çekerek Çiçek'i karnından vurdu.

TARTIŞTIĞI GENCİ KARNINDAN VURUP ÖLDÜRDÜ
Saldırgan Doğan kaçarak kayıplara karışırken, ağır yaralı Çiçek için ise olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralı genç olay yerinde polis ekiplerine kendisini vuran şahsın Selim Doğan olduğunu söyledi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YAKALANACAĞI ESNADA KENDİNİ BAŞINDAN VURDU
Olayın ardından inceleme başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliğini tespit ettiği saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar sürdüğü esnada semtte devriye gezen Çarşı ve Mahalle bekçileri, genci silahla vurarak öldüren Selim Doğan'ın sokakta olduğunu gördü. Bunun üzerine şahsı yakalamak için yanına yaklaşan bekçileri gören Selim Doğan, silahını çıkartarak başına dayadı. O esnada kendisini öldürmemesi için ikna çalışmalarına başlayan bekçi T.K., saldırgan Doğan başına ateş edeceği esnada müdahale etmek istedi.

SALDIRGANA MÜDAHALE EDEN BEKÇİ DE ELİNDEN YARALANDI
Silahın ateş almasıyla Doğan başından ağır şekilde yaralanırken, bekçi T.K. da elinden hafif şekilde yaralandı. Olayın ardından ağır yaralı Selim Doğan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan Doğan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

EMNİYETTE ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLARI ÇIKTI
Olayla ilgili inceleme başlatan Kağıthane polisi, öldürülen Yusuf Çiçek'in emniyette, "gasp", "hırsızlık", "uyuşturucu ve uyarı madde kullanmak" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlarından kaydı olduğunu belirledi. Genci öldüren Selim Doğan'ın ise, "ateşli silahlar kanununa muhalefet", "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti", "hırsızlık", "dolandırıcılık", "Görevi yaptırmamak için direnme" ve "kasten yaralama" suçlarından kaydının olduğu tespit edildi.

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