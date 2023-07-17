İstanbul'da korsan taşımacılık ile göçmen kaçakçılığı suçuna yönelik operasyon: 20 gözaltı | Video 17.07.2023 | 10:00 İstanbul'da korsan taşımacılık faaliyeti ile göçmen kaçakçılığı suçuna yönelik polis ekiplerince yapılan operasyon çerçevesinde 20 yabancı şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından korsan taşımacılık faaliyetleri ile göçmen kaçakçılığı suçuna yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, araçlarla korsan taşımacılık faaliyetleri yaptıkları tespit edilen ayrıca özellikle diğer illerden İstanbul'a, buradan da göçmen kaçakçılığının yoğun olarak yapıldığı sınır illerine organize bir şekildekaçak göçmenlerin sevkini ve barınmalarını sağladıkları belirlenen ve organizatörlük yaptıkları anlaşılan 20 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak gözaltına alındı.Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar, tahkikat işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Tuzla Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.