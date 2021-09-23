Video Yaşam İstanbul'da kripto para operasyonu: 84 cihaz daha ele geçirildi | Video

İstanbul'da kripto para operasyonu: 84 cihaz daha ele geçirildi | Video

İstanbul'da kripto para operasyonu: 84 cihaz daha ele geçirildi | Video
23.09.2021 | 12:35

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

2 bin 600 yıllık tarihi tapınak gün yüzüne çıkıyor | Video 06:06
2 bin 600 yıllık tarihi tapınak gün yüzüne çıkıyor | Video 23.09.2021 | 12:52
En anlamlı uçuş! SABAH, şehit ve gazilerimizin emaneti çocuklarla Skorsky’de | Video 00:26
En anlamlı uçuş! SABAH, şehit ve gazilerimizin emaneti çocuklarla Skorsky'de | Video 23.09.2021 | 13:08
Yok artık dedirtecek hırsızlık! Simitçinin peynirlerini çaldılar | Video 02:02
"Yok artık" dedirtecek hırsızlık! Simitçinin peynirlerini çaldılar | Video 23.09.2021 | 12:52
Tezgahlar balıkla doldu taştı, fiyatlar yarı yarıya düştü | Video 05:34
Tezgahlar balıkla doldu taştı, fiyatlar yarı yarıya düştü | Video 23.09.2021 | 12:35
Virajı alamayan İETT Otobüsü iki otomobile çarptı | Video 01:48
Virajı alamayan İETT Otobüsü iki otomobile çarptı | Video 23.09.2021 | 12:40
İstanbul’da kripto para operasyonu: 84 cihaz daha ele geçirildi | Video 02:48
İstanbul'da kripto para operasyonu: 84 cihaz daha ele geçirildi | Video 23.09.2021 | 12:35
Kayserisporlu taraftarların 3. golden sonraki sevinci gülümsetti | Video 00:27
Kayserisporlu taraftarların 3. golden sonraki sevinci gülümsetti | Video 23.09.2021 | 12:35
Hastanenin önünde oturan doktorun bacağına bıçak sapladı | Video 01:42
Hastanenin önünde oturan doktorun bacağına bıçak sapladı | Video 23.09.2021 | 12:35
‘Barınamıyoz’ yazdıkları kartonla parkta yatmak istediler 01:53
‘Barınamıyoz’ yazdıkları kartonla parkta yatmak istediler 23.09.2021 | 11:53
İstanbul Esenyurt’ta otomobille dükkana daldılar, taksiye binip kaçtılar 01:41
İstanbul Esenyurt'ta otomobille dükkana daldılar, taksiye binip kaçtılar 23.09.2021 | 11:08
Hatay’da 12,5 milyon lira değerinde kaçak ticari ürün ele geçirildi | Video 02:03
Hatay’da 12,5 milyon lira değerinde kaçak ticari ürün ele geçirildi | Video 23.09.2021 | 11:26
Esra Erol’da son dakika: Türkiye’nin konuştuğu skandalda şok itiraflar: Para karşılığı erkeklerle tanıştırıyor! 06:28
Esra Erol'da son dakika: Türkiye'nin konuştuğu skandalda şok itiraflar: Para karşılığı erkeklerle tanıştırıyor! 23.09.2021 | 11:13
Otel odasında iç mimara tacizin görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:31
Otel odasında iç mimara tacizin görüntüleri ortaya çıktı | Video 23.09.2021 | 10:52
Polis, uygulamadan kaçmak isteyen motosikleti elleriyle durdurdu | Video 00:17
Polis, uygulamadan kaçmak isteyen motosikleti elleriyle durdurdu | Video 23.09.2021 | 10:43
Müge Anlı’da gündem olan Ümitcan Uygun olayında son dakika! Esra Hankulu’nun ölümü davasında flaş gelişme... 02:14
Müge Anlı'da gündem olan Ümitcan Uygun olayında son dakika! Esra Hankulu'nun ölümü davasında flaş gelişme... 23.09.2021 | 10:45
Müge Anlı canlı yayın izle: 23 Eylül 2021 Perşembe atv izle! Dehşet anlarını Müge Anlı’da anlattı Çok korkutun kendimi dışarı attım 17:35
Müge Anlı canlı yayın izle: 23 Eylül 2021 Perşembe atv izle! Dehşet anlarını Müge Anlı'da anlattı "Çok korkutun kendimi dışarı attım" 23.09.2021 | 10:26
Alkollü şahıslar önce araçla dükkana girdi, sonra taksiye binip kaçtı | Video 03:43
Alkollü şahıslar önce araçla dükkana girdi, sonra taksiye binip kaçtı | Video 23.09.2021 | 10:19
Taksim’de Yiğit Marcus Aral’ın öldüresiye dövüldüğü anlar kamerada | Video 02:08
Taksim’de Yiğit Marcus Aral’ın öldüresiye dövüldüğü anlar kamerada | Video 23.09.2021 | 10:23
Sokak köpeklerinin kovaladığı kedi tırmandığı ağaçta mahsur kaldı | Video 03:14
Sokak köpeklerinin kovaladığı kedi tırmandığı ağaçta mahsur kaldı | Video 23.09.2021 | 10:19
İranlı kadın karateciden ölümcül gösteri | Video 05:05
İranlı kadın karateciden ölümcül gösteri | Video 23.09.2021 | 10:09

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollardan yurda getirilen kripto para madenciliğinde kullanılan 84 cihaz daha ele geçirildi. Geçtiğimiz günlerde Fatih’te bir depoya yapılan baskında 73 cihaz ele geçirilmişti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 20 Eylül'de Fatih'te bir iş hanında bulunan depoda, yasa dışı yollardan yurda getirildiği belirlenen kripto para madenciliğinde kullanılan 73 cihaz ele geçirmişti.

Yürütülen soruşturma kapsamında dijital para madenciliğine yönelik operasyonlarını derinleştiren polis, aynı tarihte Ataşehir'de bir adrese daha baskın düzenledi.

Uzak doğu ülkelerinden yurda kaçak yollarla getirilen kripto para madenciliğinde kullanılan 84 cihaz daha ele geçirildi. Her iki operasyonda toplam 157 cihaza el konulurken, cihazların piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 256 bin lirayı bulduğu ifade ediliyor.

AYLIK 30 BİN LİRA KAZAN ELDE EDİYORLAR
Ataşehir'de baskın yapılan depoda kurulan havalandırma düzenekleri dikkat çekerken, her iki operasyonda yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ekiplerince yapılan incelemelerde, şüphelilerin yapmış oldukları sanal kripto para madenciliğinden kişi başı aylık 30 bin TL kazanç elde ettikleri de tespit edildi.

Şüpheliler hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan başlatılan tahkikat işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Öte yandan kripto para madenciliğinde kullanılan cihazlara yönelik yapılan operasyon, polis kameralarına da yansıdı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA