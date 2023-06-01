Video Yaşam İstanbul’da kumar operasyonu.. 3 saatte yüzlerce mekan denetlendi | Video
İstanbul’da kumar operasyonu.. 3 saatte yüzlerce mekan denetlendi | Video

İstanbul’da kumar operasyonu.. 3 saatte yüzlerce mekan denetlendi | Video

01.06.2023 | 14:48

İstanbul’da 25 Mayıs akşamı 3 saat süren Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro denetimlerinde 137 ekip 298 personelle yüzlerce kafe ve işyeri denetlendi. Bu denetimlerde 3 bin 343 kişinin Genel Bilgi Taraması yapılırken 14 kişi hakkında kabahatler kanunu çerçevesinde 56 bin 770 lira ceza kesildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinesinde 25 Mayıs 2023 günü saat 21.00 ile 23.59 saatleri arasında il genelinde 137 ekip 298 personelin katılımı ile yapılan kumar ve kumar makineleri uygulaması yapıldı. Bu denetimlerde 394 kahvehane, kıraathane, cafe, 8 dernek ve 4 ruhsatsız iş yeri incelendi. Toplamda 3 bin 343 şahsa GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranması olduğu tespit edilen 5 şahıs yakalandı.

Kumar oynadıkları tespit edilen 14 şahıs hakkında Kabahatler Kanunu 34.madde gereğince 56 bin 770 TL idari para cezası kesildi. Kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı tespit edilen 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Kumarda kullanılan 6 Adet Harddisk, 2 bin 480 TL para Alarm Zili ve 6 deste iskambil kâğıdına el konuldu. Ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 iş yeri mühürletildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya iki otomobil birden çarptı! O anlar kamerada | Video 03:34
Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya iki otomobil birden çarptı! O anlar kamerada | Video 01.06.2023 | 15:47
Kaybettiği 400 bin liralık para ve altın, çöpte bulundu | Video 03:57
Kaybettiği 400 bin liralık para ve altın, çöpte bulundu | Video 01.06.2023 | 15:23
Göçmen kaçakçılarına ağır darbe: 8 tutuklama | Video 00:45
Göçmen kaçakçılarına ağır darbe: 8 tutuklama | Video 01.06.2023 | 15:46
Diyarbakır’da 45 bin uyuşturucu hapla yakalanan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı | Video 01:19
Diyarbakır'da 45 bin uyuşturucu hapla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı | Video 01.06.2023 | 14:54
Kadın şoförün üzerine bıçakla yürüyen adamın panik yarattı | Video 11:37
Kadın şoförün üzerine bıçakla yürüyen adamın panik yarattı | Video 01.06.2023 | 14:34
Ayağıyla kilidi kırdı, motosikleti çaldı, hırsızlık anı güvenlik kamerasında | Video 00:51
Ayağıyla kilidi kırdı, motosikleti çaldı, hırsızlık anı güvenlik kamerasında | Video 01.06.2023 | 14:52
İstanbul’da kumar operasyonu.. 3 saatte yüzlerce mekan denetlendi | Video 01:08
İstanbul’da kumar operasyonu.. 3 saatte yüzlerce mekan denetlendi | Video 01.06.2023 | 14:48
Böbrek satışına suçüstü… Sahte evraklarla yakalandılar… | Video 00:37
Böbrek satışına suçüstü… Sahte evraklarla yakalandılar… | Video 01.06.2023 | 13:34
Yerden 226 metre yükseklikte ‘pes’ dedirten vandallık | Video 03:21
Yerden 226 metre yükseklikte ‘pes’ dedirten vandallık | Video 01.06.2023 | 13:07
Hal kayıt sistemi’ ile tespit edildi! Halde 18 rafta 59 lira | Video 06:09
Hal kayıt sistemi' ile tespit edildi! Halde 18 rafta 59 lira | Video 01.06.2023 | 13:03
KGM KURA SONUCU VE İSİM LİSTESİ | 31 Mayıs 2023 11:05
KGM KURA SONUCU VE İSİM LİSTESİ | 31 Mayıs 2023 01.06.2023 | 13:22
İzmir’de tefeci çetesine operasyon: 7 gözaltı | Video 01:03
İzmir'de tefeci çetesine operasyon: 7 gözaltı | Video 01.06.2023 | 13:33
Yolu kapatıp eğlence yapmışlardı: 8 araca ceza kesildi! | Video 00:45
Yolu kapatıp eğlence yapmışlardı: 8 araca ceza kesildi! | Video 01.06.2023 | 13:30
Ataşehir’de feci kaza kamerada: Savrulan otomobillerin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu | Video 03:20
Ataşehir’de feci kaza kamerada: Savrulan otomobillerin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu | Video 01.06.2023 | 13:10
Şehit annesine büyük saygısızlık! Ev sahibi, şehit annesini icraya vererek evden çıkarttı | Video 02:20
Şehit annesine büyük saygısızlık! Ev sahibi, şehit annesini icraya vererek evden çıkarttı | Video 01.06.2023 | 13:26
Arnavutköy’de derenin rengi maviye döndü, mahalleli tedirgin oldu | Video 04:46
Arnavutköy'de derenin rengi maviye döndü, mahalleli tedirgin oldu | Video 01.06.2023 | 12:55
Sokak orasında kız arkadaşını öldürmüştü, müebbet hapsi istendi | Video 03:36
Sokak orasında kız arkadaşını öldürmüştü, müebbet hapsi istendi | Video 01.06.2023 | 12:53
Depremde ilk işi milyonluk tespihlerini kurtarmak oldu | Video 05:24
Depremde ilk işi milyonluk tespihlerini kurtarmak oldu | Video 01.06.2023 | 12:53
Sarıyer’de sahipli köpeği silahla vurarak öldüren sanığa 8 bin lira adli para cezası | Video 01:35
Sarıyer'de sahipli köpeği silahla vurarak öldüren sanığa 8 bin lira adli para cezası | Video 01.06.2023 | 12:50
Esenler’de sokak orasında kız arkadaşını öldürmüştü, müebbet hapsi istendi | Video 03:36
Esenler'de sokak orasında kız arkadaşını öldürmüştü, müebbet hapsi istendi | Video 01.06.2023 | 12:48

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA