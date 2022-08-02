İstanbul’da kumar operasyonu kamerada | Video

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kumar Masası ekipleri son iki ayda binlerce personelin katılımıyla yaptıkları denetimlerde bin 268 şahsa 2 milyon 306 bin lira para cezası kesti. Yapılan baskınlar sonrasında 22 iş yeri de mühürlendi.

İstanbul genelinde çeşitli aralıklarla Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekiplerince kafe, kıraathane ve derneklere yönelik yapılan denetimlerde bu mekanlarda bulunan 37 bin kişinin GBT'sine bakıldı. Son iki ay içerisinde 3 bin 127 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde 3 bin 400 mekan tek tek denetlendi.

Bu denetimler kapsamında kumar oynadıkları tespit edilen bin 268 kişiye, Kabahatler kanununun 34. Maddesi gereğince 2 milyon 306 bin 492 lira para cezası kesildi.

Ayrıca kumar oynanması için yer temin eden ve imkan sağlayan 317 kişiye de adli işlem yapılmak üzere gözaltına alındı. Denetimlerde 53 adet kumar makinası, 12 adet bilgisayar, 51 adet Harddisk ve 250 bin liraya yakın paraya el konuldu. 22 iş yeri ise mühürlendi.