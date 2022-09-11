Video Yaşam İstanbul’da kumar operasyonu | Video
İstanbul’da kumar operasyonu | Video

İstanbul’da kumar operasyonu | Video

11.09.2022 | 11:06

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İstanbul genelinde Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekiplerince yapılan denetimlerde yüzlerce kahvehane ve dernek kontrol edildi. Yapılan kontrollerde, 7 bin şahsın GBT’sine bakılırken, kumar oynayan 60 şahsa 100 bin lira ceza kesildi.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekiplerince 3 – 6 Eylül tarihlerinde yapılan kumar ve kumar makinası denetimlerinde 768 kahvehane, 29 dernek, 11 ruhsatsız iş yeri denetlendi.

Denetimlerde, 7 bin kişinin GBT'sine bakılırken, kumar oynayan 60 kişiye kabahatler kanunu gereğince 100 bin lira ceza kesildi. Ayrıca kumar oynamaya yer temin ettiği öne sürülen 15 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca mekanlardaki kumar makinaları ve iskambil kağıtlarına el konuldu.

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