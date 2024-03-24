İstanbul’da levyeli trafik kavgasında yeni görüntüler | Video 24.03.2024 | 12:21 Kağıthane’de servis şoförünün, trafikte çarptığı otomobilin sürücüsü ile oğlu tarafından levyeli saldırıya uğrayarak öldüresiye dövüldüğü olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Servis şoförünün otomobile çarptığı, aracından inerek sürücünün üstüne yürüdüğü ve kavga ettikleri görüldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kağıthane Yeşilce Mahallesi'nde geçtiğimiz Pazartesi günü saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, işçileri almaya gelen Zekeriya Manuoğlu (52) yönetimindeki 34 LCN *** plakalı servis aracıyla, Turan S. idaresindeki 34 FOJ ** plakalı otomobile hafif şekilde çarpmıştı. Sürtüşme sonrası servis aracı şoförü, işçileri almak için konfeksiyonun önünde durmuştu. O esnada servis şoförü Zekeriya Manuoğlu, Turan S. ve oğlu İlker S., tarafından saldırıya uğramıştı.

BABA VE OĞLU TARAFINDA LEVYELİ SALDIRIYA UĞRAŞMIŞTI

Ortalığın bir anda karıştığı olayda yaklaşık 5 kişi tarafından saldırıya uğrayan Manuoğlu, levyeli saldırıya uğrayarak dakikalarca darp edilmişti. Kavga esnasında servis aracındaki kadınlar panikle araçtan inip kaçışmıştı. Araçtaki şoför Manuoğlu, gaza basarak ilerlemek istemişti. Ancak saldırganlar tekrardan peşinden koşarak şoförü bir kez daha darp etmişti. Yaşananlar ise kameralara anbean yansımıştı.

İFADELERİ ALINAN TARAFLAR SERBEST BIRAKILMIŞTI

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan şoför Manuoğlu'nu yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına almıştı. Tedavi sonrası taburcu edilen Manuoğlu, emniyete giderek şikayetçi olmuştu. Turan S.'nin de şikayetçi olduğu olay sonrasında tarafların emniyette ifadeleri alınmıştı. Emniyette "kasten yaralama", "tehdit-hakaret" ve "mala zarar verme" suçlarından adli işlem yapılması sonrasında taraflar savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılmıştı.

HEM OTOMOBİLE ÇARPMIŞ HEM DE ÜSTÜNE YÜRÜMÜŞ

Yaşanan olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Servis şoförü Manuoğlu'nun trafikte seyrettiği esnada Turan S.'nin aracına arkadan çarptığı, S.'nin araçtan inerek şoför Manuoğlu'nun yanına geldiği, tartıştıkları, Manuoğlu'nun ise araçtan hiddetli şekilde inerek Turan S.'nin üstüne yürüdüğü ve aralarında kavga yaşandığı görülüyor. Kavga sonrası tarafların aracına binip ayrıldığı dikkat çekti.