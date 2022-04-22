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OTOMATİK OYNAT
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Esenyurt'ta geri dönüşüm alanında korkutan yangın | Video 22.04.2022 | 08:58
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Beykoz’da İETT otobüsünün kayalıklara daldığı kaza kamerada | Video 22.04.2022 | 08:58
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Tartıştığı anneannesini elleriyle boğdu | Video 22.04.2022 | 08:41
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İstanbul'da liseli kızların kavgasında ortalık savaş alanına döndü | Video 22.04.2022 | 08:28
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Esenyurt'ta geri dönüşüm alanında korkutan yangın | Video 22.04.2022 | 08:29
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Gaziantep’te PKK/KCK operasyonu: 2 tutuklama | Video 21.04.2022 | 22:47
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Tarlada oluşan dev obruk çiftçiyi korkuttu | Video 21.04.2022 | 16:35
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Türk Lirası ile dalga geçen yabancı uyruklu kişi yakalandı | Video 21.04.2022 | 15:46
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Madenden çaldıkları dinamitlerle yakalandılar | Video 21.04.2022 | 16:07
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Paraları havaya atmıştı! Gözaltına alındı | Video 21.04.2022 | 15:18
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Kayseri'de sahte plaka imalathanesine operasyon | Video 21.04.2022 | 15:11
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Taksim'de bu kez turistler taksicilerle pazarlık yaptı | Video 21.04.2022 | 13:28
Sultanbeyli'de liseli iki grup arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Liseli kızların kavgasında tekme ve tokatlar havada uçuşurken kavga vatandaşlar tarafından güçlükle ayırılabildi.