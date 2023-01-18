Video Yaşam İstanbul’da lodos etkili oluyor | Video
İstanbul’da lodos etkili oluyor | Video

İstanbul’da lodos etkili oluyor | Video

18.01.2023 | 08:55

İstanbul Beşiktaş sahilinde lodos etkili oluyor. Lodos nedeniyle sahile dalgaların şiddetle vurduğu görüldü.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da lodos uyarısında bulunmuştu. Sabah saatlerinden itibaren özellikle sahil kesimlerinde lodosun etkili olduğu görüldü. Şiddetli lodos Beşiktaş sahilinde de etkisini gösterdi. Beşiktaş sahilinde yer yer dev dalgaların kıyıya vurduğu görüldü.

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