İstanbul’da mağazada yakalanan hırsızların AVM’yi birbirine kattığı anlar kamerada | Video
Kağıthane’de bir alışveriş merkezinde hırsızlık yaptığı iddia edilen iki kadın ortalığı birbirine kattı. Kıyafet mağazasından çeşitli eşyalar çaldığı anlaşılan iki şahıs, güvenlik görevlilerine zor anlar yaşattı. O anlar alışveriş merkezindeki diğer müşterilerin cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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