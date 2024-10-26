İstanbul'da mağazalarda kadınların görüntülerini çeken sapık kamerada!

Bakırköy'de mağazalarda dolaşarak kadınların etek altı görüntülerini çeken C.B. yakayı ele verdi. Polis ekipleri şikayet üzerine adım adım takip ettiği şüphelinin kimliğini bindiği minibüsteki araç içi kamerasından belirledi. Ekiplerin çalışmaları ile Sultangazi'de yakalanan C.B. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bakırköy Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.