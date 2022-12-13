Video Yaşam İstanbul'da mandaların yolculuğu böyle görüntülendi | Video
İstanbul'da mandaların yolculuğu böyle görüntülendi | Video

İstanbul'da mandaların yolculuğu böyle görüntülendi | Video

13.12.2022 | 09:48

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İstanbul’da mandaların yolculuğu havadan çekilen görüntülerle adeta Afrika’yı aratmadı. Mandaların sürü halinde su seviyesinin düştüğü Sazlıdere gölü üzerinden geçtiği anlar ise eşsiz görüntüler oluşturdu.

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İstanbul'da şehirden uzak bölgelerde geçimlerini besicilikle sağlayan vatandaşlar hayvanlarını gün içinde kırsal kesimde gezdiriyor. Arnavutköy çevresinde mandacılık yapan besiciler hayvanlarını gün içinde Sazlıdere gölü ve çevresinde gezdiriyor. Su seviyesinin düştüğü göl çevresinde otlayan mandaların yolcuğu havadan görüntülendi. Yolları adeta ezberlemişçesine çobanı tek sıra halinde takip eden manda sürücü bir süre sonra gölün ortasından geçiş yaptı. Onlarca mandanın aynı anda göl üzerinde geçtiği anlar Afrika'yı aratmadı. Sazlıdere gölü çevresinde havadan çekilen görüntülerde mandaların çoğu zaman tek sıra halinde ilerlediği ve gölün üzerinden geçtiği görülüyor. Su seviyesinin düştüğü göl çevresinde otlayan mandalar kimi zaman küçük bir su birikintisi üzerinde dinleniyor.

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