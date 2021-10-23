İstanbul'da mankeni taciz eden şantajcının yakalanma anı kamerada

Yüzbinlerle takipçisi olan sosyal medya fenomeni Rukhshona Sadıkova'yı sürekli taciz ettiği iddia edilen ve alışveriş merkezindeki buluşmaya gelen 21 yaşındaki şüpheli Asad N., Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.