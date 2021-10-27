İstanbul’da "Mari" operasyonu! 295 kilo ele geçirildi | Video

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İstanbul’daki uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 295 kilogram “Mari” olarak adlandırılan “Marihuana” maddesi ele geçirildi. Operasyon anları polis kamerasına yansıdı.
İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Ümraniye İlçesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi. 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bir araçta ve bir adreste yapılan aramalarda; 295 kilogram "Mari" olarak adlandırılan "Marihuana" maddesi ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Operasyon anları polis kamerasına yansıdı.