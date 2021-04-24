Video Yaşam İstanbul'da marketten hırsızlık yapan karga kamerada

İstanbul'da marketten hırsızlık yapan karga kamerada

İstanbul'da marketten hırsızlık yapan karga kamerada
24.04.2021 | 10:46

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