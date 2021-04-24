İstanbul'da marketten hırsızlık yapan karga kamerada
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OTOMATİK OYNAT
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İstanbul'da marketten hırsızlık yapan karga kamerada 24.04.2021 | 10:46
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Sokak ortasında çevreye ateş açtı, savunmasıyla pes dedirtti | Video 24.04.2021 | 10:34
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Motorlu kapkaççılar kamerada | Video 24.04.2021 | 09:59
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Telefon bataryası hırsızlığı kamerada | Video 24.04.2021 | 09:59
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Türkiye´nin muz üretimi Ar-Ge ile katlanarak artıyor | Video 24.04.2021 | 09:48
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İstanbul Pendik'te makas kazası! 1 ölü, 5 yaralı 24.04.2021 | 09:01
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Antalya'da feci kaza! Otomobil takla attı 1 ölü, 4 yaralı 24.04.2021 | 09:25
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İnegöl'de bisiklet hırsızlığı anbean kamerada | Video 24.04.2021 | 09:11
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Adıyaman'da feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı 24.04.2021 | 09:01
İstanbul Pendik'te bir markettin önündeki reyondan cips hısızlığı yapan karga güvenlik kamerasına böyle yakalandı...