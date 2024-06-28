İstanbul’da merkezli 3 ilde pos cihazı ile kara para operasyonu: 12 gözaltı | Video 28.06.2024 | 11:33 Türkiye’de pos cihazı ile kara para aklama soruşturmasına ilişkin İstanbul merkezli üç ilde düzenlenen ikinci dalga operasyonda 12 şüpheli yakalandı. Operasyonun ilk dalgası 20 Ocak 2024’te gerçekleştirilmiş, o tarihlerde Fatih ilçesinde faaliyet gösteren 2 farklı işyerinde yapılan aramalarda yabancı kişilere ait bin 476 banka kartları, 71 POS cihazı yüklü miktarda döviz ve TL ile yaklaşık 15 milyar liralık illegal çekim yapıldığı ortaya çıkarılmıştı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Türkiye'de pos cihazı ile kara para aklama iddiaları ile ilgili yürütülen soruşturmayı derinleştiren İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü departmanı, ikinci dalga operasyon için düğmeye bastı. Operasyonun ilkini 20 Ocak 2024'te gerçekleştiren polis, yeni deliller ve belgelere ulaştı. Kara para aklandığı ve yurt dışına pos cihazları ile para çıkışı yapıldığı şüphesi üzerine inceleme başlattı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan inceleme raporu neticesinde Türkiye'de faaliyet gösteren şirketlere ait POS cihazları üzerinden kuyumculuk faaliyeti izlenimi verilerek komisyon karşılığında yaklaşık 15 milyar lira çekim yapıldığı ve bu şekilde kara para aklandığı tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda önceki gün İstanbul merkezli üç ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. 7 ay önceki operasyonun devamı niteliğindeki çalışmalarda, haklarında yakalama kararı bulunan 14 şüphelinin 12'si İstanbul, Tekirdağ ve Nevşehir'de yapılan baskınlarla gözaltına alındı.Şüphelilere ait ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 15 yabancı ülkelere ait banka kartı, toplamda 148 bin 700 TL ve 465 Amerikan doları para, muhtelif miktarlarda ziynet eşyası altın ve dijital materyaller ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, firari 2 şüphelinin yakalanması için operasyonların sürdüğü öğrenildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan "Dubai postlarıyla para çekildiği ve kara para aklandığı" şeklindeki ihbarların değerlendirmesi ve yapılan araştırmalar neticesinde 20 Ocak 2024'te ilk operasyon düzenlendi. İstanbul'un Fatih ilçesinde faaliyet gösteren 2 farklı işyerinde yapılan aramalarda, 1476 adet yabancı ülke vatandaşlarına ait banka kartı, 71 adet POS cihazı, 80 bin 655 TL ve 116 bin 97 Amerikan doları para, 17 tane para sayma makinesi, muhtelif miktarda imitasyon altın ve ziynet eşyası, çok sayıda POS cihazı slipleri ile muhtelif belgelere el konulmuştu. Operasyon çerçevesinde olayla ilgili olduğu tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alınmış ve bu kişilerin 2'si tutuklanmıştı.Yapılan aramalar neticesinde soruşturma derinleştirildi, ele geçirilen POS cihazları hakkında BDDK tarafından hazırlanan inceleme raporu polise ulaştı. Yeni bilgi ve belgelere ışığında ülkede faaliyet gösteren şirketlere ait POS cihazları üzerinden kuyumculuk faaliyeti izlenimi verilerek komisyon karşılığında yaklaşık 15 milyar liralık çekim yapıldığı tespit edildi. Örgütlü olarak 'İzinsiz Ödeme Hizmeti Faaliyetinde Bulunmak', '5464 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama' suçlarını işlediği anlaşılan 14 kişi daha tespit edildi. Bu kişilerin kimlik bilgileri, ev ve iş yerleri tek tek belirlendi. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda önceki gün ikinci dalga operasyonu gerçekleştirildi ve aranan şüphelilerin 12'si daha yakalanmış oldu.