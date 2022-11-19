İstanbul’da metro arızası nedeniyle yolcular tahliye edildi | Video

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M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı seferini yapan metro, Fatih'te bulunan Aksaray durağına geldiği metroda esnada teknik bir arıza meydana geldi. Arıza sonrası yolcular tahliye edilirken, arızadan dolayı seferlerde aksama yaşanıyor.